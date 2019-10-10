Bakan 'saçma bir istek' dedi, beklenen yasa yıl sonuna kaldı

10 binden fazla seyahat acentasının beklediği Seyahat Acentaları Yasası yıl sonuna kaldı.

Sebebi ise; sektörün çatı örgütü olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TURSAB) Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği yasa taslağının çok kısıtlı acente temsilcisinden görüş alınarak hazırlanması.

Konuyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yasa taslağından kimi TURSAB yönetim kurulu üyelerinin dahi haberinin olmadığına dikkat çekti.

BİR GECEDE MİL PROGRAMI BİTİYOR!

Yasa taslağının kısıtlı olmasından ziyade çok sayıda maddesinin ise sıkıntılı olduğu ifade eden Bakan Ersoy, bu maddelerden birinin ise bankaların mil programlarını bir gecede bitiriyor olması olarak ifade etti.

BAKAN ERSOY: SAÇMA BİR İSTEK

Bakan Ersoy, bu düzenleme talebine ''Topluma aykırı gelen böyle saçma bir isteği bizim yerine getirme şansımız yok. Bu tarz birçok madde var içerisinde onların değişmesini istediği ama bizim değiştirme şansımız yok bu maddeleri.'' dedi.

TURSAB'ın çalışmasının kısıtlı kalması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı daha geniş bir çalışma başlatarak yıl sonuna kadar düzenlemeyi yetiştirmeye çalışacak.