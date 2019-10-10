Ekonomi Bakan saçma bir istek dedi, beklenen yasa yıl sonuna kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan 'saçma bir istek' dedi, beklenen yasa yıl sonuna kaldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından bakanlığa sunulan Seyahat Acentaları Yasası, kısıtlı sayıda acentadan görüş alınması ve çok sayıda sıkıntılı madde içermesinden dolayı yıl sonuna kaldı. Bakan Ersoy, taslaktaki mil programlarını bir gecede bitiren düzenleme için ise 'Topluma aykırı gelen böyle saçma bir isteği bizim yerine getirme şansımız yok.' diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

10 binden fazla seyahat acentasının beklediği Seyahat Acentaları Yasası yıl sonuna kaldı.

Sebebi ise; sektörün çatı örgütü olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TURSAB) Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği yasa taslağının çok kısıtlı acente temsilcisinden görüş alınarak hazırlanması.

Konuyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yasa taslağından kimi TURSAB yönetim kurulu üyelerinin dahi haberinin olmadığına dikkat çekti.

BİR GECEDE MİL PROGRAMI BİTİYOR!

Yasa taslağının kısıtlı olmasından ziyade çok sayıda maddesinin ise sıkıntılı olduğu ifade eden Bakan Ersoy, bu maddelerden birinin ise bankaların mil programlarını bir gecede bitiriyor olması olarak ifade etti.

BAKAN ERSOY: SAÇMA BİR İSTEK

Bakan Ersoy, bu düzenleme talebine ''Topluma aykırı gelen böyle saçma bir isteği bizim yerine getirme şansımız yok. Bu tarz birçok madde var içerisinde onların değişmesini istediği ama bizim değiştirme şansımız yok bu maddeleri.'' dedi.

  • TURSAB'ın çalışmasının kısıtlı kalması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı daha geniş bir çalışma başlatarak yıl sonuna kadar düzenlemeyi yetiştirmeye çalışacak.

Türkiye için 5 milyar liralık tarihi kampanya
EKONOMİ
Türkiye için 5 milyar liralık tarihi kampanya
109 terörist etkisiz hale getirildi

109 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, ​Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.
Duvar kaldırıldı komandolar girdi

Duvar kaldırıldı komandolar girdi

​Mehmetçiğin kara harekatına başladığı an.
Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

​Barış Pınarı'nın 2. gününde sıcak gelişmeler.
Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda yardım etmedi

Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda yardım etmedi

​Trump eleştirilere böyle yanıt verdi.
5 terörist<br>etkisiz hale getirildi

5 terörist
etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.