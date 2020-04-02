Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Kronik hastaların reçetelerinin geçerliliği uzatıldı
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Bakan Selçuk açıkladı: Kronik hastaların reçetelerinin geçerliliği uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Daha önce bir duyuruyla, kronik hastaların mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

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3 aylık olarak verilebilecek

Yeni düzenlemeyle, 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri arasında raporları sona eren kronik hastalar da herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.

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Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi
uygulaması da askıya alındı

Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, “Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart’a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık” açıklamasını yaptı.


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