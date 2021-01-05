Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Aralık ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Film gösterimlerinde uygulanan eğlence vergisi de kaldırıldı

Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan diğer bir kararla da sinema sektörüne bir destek geldi. Buna göre, sinema bileti hasılatlarından alınan, yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanan yüzde 10'luk eğlence vergisi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kaldırıldı.

EKONOMİ Kısa çalışma ödeneği nedir?

EKONOMİ Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi