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Ekonomi Bakan Selçuk Kronik hastaların sona eren raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Kronik hastaların sona eren raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak

  • Bakan Selçuk, “Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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İlaç ve tıbbi malzeme bedelini SGK karşılayacak

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi. Bakan Selçuk bu kapsamda, daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.

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  • Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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