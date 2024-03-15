Bakan Şimşek 2 milyar avroluk tahvil ihracını değerlendirdi: Ülkemize olan güveninin açık bir göstergesi

Birleşik Krallık ile başlayacak STA güncelleme müzakerelerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında 19 milyar doları bulan ticaret hacminin dünya ticaretinin küçüldüğü ve küresel ekonominin durgunluk içinde olduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, "İlk planda bu seneki hedefimiz 19 milyar doları aşarak karşılıklı ticarette 20 milyar dolara ulaşmak." dedi. Bakan Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasını (STA) güncelleme müzakerelerinin teknik olarak 10 Haziran'da Londra'da başlayacağını söyledi.