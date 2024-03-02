Bakan Şimşek: Dış ticaret açığında yıllık iyileşme 13,2 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek,
"Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz"
ifadesini kullandı.
'Orta Vadeli Program çalışıyor'
'Orta Vadeli Program çalışıyor'
Orta Vadeli Program'ın çalıştığına işaret eden Şimşek,
"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#dış ticaret
1 saat önce