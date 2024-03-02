Bakan Şimşek: Dış ticaret açığında yıllık iyileşme 13,2 milyar dolara ulaştı

ASELSAN tarafından insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Ambargolara yanıt niteliği taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu" dedi.