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Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara ceza kapıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını duyurdu.

11:05 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:36 - 8/04/2024 Pazartesi
DHA
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.


Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek,
"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."
değerlendirmesinde bulundu.



#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#KDV
#ceza
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