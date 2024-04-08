Bakan Şimşek duyurdu: Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara ceza kapıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir" dedi.