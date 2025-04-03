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Bakan Şimşek 'Görüş birliği oluştu' deyip duyurdu: AB ile ekonomik ilişkiler geliştirilecek

Bakan Şimşek 'Görüş birliği oluştu' deyip duyurdu: AB ile ekonomik ilişkiler geliştirilecek

18:423/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
AA
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Bakan Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.
Bakan Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. AB ile ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliğinin oluştuğunu vurgulayan Bakan Şimşek, , bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

"AB ile ekonomik ilişkiler geliştirilecek"

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek,
"AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu."
ifadesini kullandı.

Sonraki toplantı Türkiye'de

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek,
"Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı."
bilgisini paylaştı.


#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Türkiye
#Avrupa Birliği

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