Bakan Şimşek güzel haberi paylaşıp net mesaj verdi: Sadeleşme ve sıkılaşma politikasına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'nda konuştu.





Konuşmasında ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu belirten para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi.





Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





2024'te finansal koşullar daha destekleyici olabilir. Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.

Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır."

Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz seviyesine gerilemiştir, bu daha makul maliyetlerle kaynak bulmasının önünü açmıştır. Ülkemizin eurobond tahvil faizlerinde 100 baz puan üzerinde düşüş olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye ilişkin olumlu perspektif sunmaya başladılar. Tüm bu gelişmeler yurt dışı finansmana erişimi kolaylaştırırken maliyeti de azaltmıştır.





'Karbon piyasası kuracağız'





Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile sağlıklı bir görünüme sahip. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünü tedirgin eden negatif faiz marjı dönemi de büyük ölçüde geri kalmıştır. Karbon piyasası kuracağız. TCMB ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. Katılım esaslı sigortacılığın gelişmesi için ilave adımlar atacağız. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık.





Bankalara 'Reel sektörü destekleyin' çağrısı





Bankacılık sektörünün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansman fırsatlarını daha güçlü değerlendirmesini bekliyoruz. Sektörden beklentimiz bu. İç talepte bir dengelenme ihtiyacı var. Bankalardan cari açığın iyileşmesi, dezenflasyon sürecinin başarısı için programa uygun hareket etmelerini istiyoruz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı. Kısa vadeli önceliğimiz finansal istikrarın tesisi ve öngörülebilirliğin artırılması. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazlardandır.





TOBB toplantısında ortak noktalardan birisi finansmana erişim konusuydu. Bankacılık sektörümüzün özellikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat gibi çok güçlü destekleri olmuştur, önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak, bizim politikalarla uyumlu bir şekilde büyümelerini arzuluyoruz. Maliye ve para politikaları eşgüdüm içerisinde olacak.





Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyümesini güçlü bir şekilde desteklemiştir, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi hedeflediğimiz dönemde bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukla önemli katkılar sağlayacağına ilişkin en ufak şüphemiz bulunmamaktadır.











