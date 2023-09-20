Bakan Şimşek: Haber görünümlü karalamayı kınıyorum hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır

Her fırsatta yalan haber yapıp manipülasyon yaratarak halkı yanıtlat CHP yandaşı Birgün yine benzer bir skandala imza attı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan kısa sürede yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğu belirtildi. Ayrıca, gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haber görünümlü kınamayı yalanladığını belirterek, "'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!" ifadelerini kullandı.