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Ekonomi

Bakan Şimşek: Haber görünümlü karalamayı kınıyorum hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir" dedi.

Halil Akkoç
13:50 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yayınlanan bir haberle ilgili Bakanlıktan yapılan yalanlamayı paylaşarak, kendisinin de kınadığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!"
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz"
diye konuştu.
Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi
Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi

Her fırsatta yalan haber yapıp manipülasyon yaratarak halkı yanıtlat CHP yandaşı Birgün yine benzer bir skandala imza attı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan kısa sürede yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğu belirtildi. Ayrıca, gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haber görünümlü kınamayı yalanladığını belirterek, "'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!" ifadelerini kullandı.


#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Gündem
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