Bakan Şimşek: Haber görünümlü karalamayı kınıyorum hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır

Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yayınlanan bir haberle ilgili Bakanlıktan yapılan yalanlamayı paylaşarak, kendisinin de kınadığını bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!"
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz"
diye konuştu.
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7 dakika önce