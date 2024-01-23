Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı

Otomotiv tutkunlarının hayallerini süsleyen ve dünyanın en hızlı üstü açık spor otomobili olarak lanse edilen Bugatti'nin Mistral modelinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadece 99 adet üretileceği açıklanan ve ön sipariş süreçleri tamamlanan Mistral için görenlerin dudağın uçuklatacak bir ilan çıkıldı. Araçlar üretilip teslim edilmeden Mistral'i satın almaya hak kazanan bir alıcı lüks aracını neredeyse iki katı fiyatına satışa çıkardı.