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Ekonomi

Bakan Şimşek: Merkez Bankası Başkanı Karahan'a ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu belirtti. Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır." dedi.

16:30 - 4/02/2024 dimanche
AA
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Şimşek, mesajında,
"Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
şeklinde konuştu.
#Enflasyon
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan
#TCMB
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