Bakan Şimşek: Merkez Bankası Başkanı Karahan'a ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tam

Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şimşek, mesajında,
"Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Şimşek,
"Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
şeklinde konuştu.
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