Bakan Şimşek: Uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak! 2 trilyon dolar detayı

Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya’da devam ettiğini belirtti.
"İki trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti"
"İki trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti"
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya’da devam ediyor.
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti."
ifadelerini kullandı.
"Uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak"
"Uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak"
"Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar." diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi.
Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."
#Mehmet Şimşek
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36 dakika önce