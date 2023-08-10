Bakan Şimşek'ten Moody's yorumu: Uluslararası normlara uygun politikaları uygulamakta kararlıyız

Bakan Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Mehmet Şimşek
#MOODY'S
#Makro-finansal
21 dakika önce