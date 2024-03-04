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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar: 'Piyasaları tedirgin edecek adım atmayacağız' deyip gri listeden çıkış için tarih verdi

Uygulanan ekonomi programının özünün enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek programın bazı alanlarda öngörülenden daha güçlü çalıştığını ve enflasyonu yükseltecek adım atmayacaklarını dile getirdi. Ortaya atılan ek vergi iddialarına yönelik ise bunların tamamen gerçek dışı olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, ''Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız, MTV'de de yeni bir düzenleme yok'' dedi. Bakan Şimşek Haziran 2024'te Türkiye'nin gri listeden çıkacağını, nisan ve mayıs ayında denetim için heyet gönderileceğini açıkladı.

09:24 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:05 - 4/03/2024 Pazartesi
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk TV ve Bloomberg HT' ortak yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.


Uygulamaya koydukları ekonomi programının üç hedefi olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, ''Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.'' dedi.


'PROGRAM ÖNGÖRDÜĞÜMÜZDEN DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞIYOR'


Bakan Şimşek konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;
''Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz. Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü çalışıyor. Bizim için önemli olan piyasa aktörlerinin programa inanmasıdır. Bunun risk primlerinde özetlendiği kanısındayım. Bu durum Türkiye'nin dış kaynağa çok daha uygun ulaşmasını sağladı.''


'60 MİLYAR DOLARLIK REZERV ARTIŞI VAR'


Ağustos ayından itibaren Türkiye'nin daha düşük spreadlerle uluslararası finansmana ulaşma imkanı bulduğuna da değinen Bakan Şimşek,
''Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den portföy çıkışı var. Haziran-Aralık'ta ise 11.3 milyar dolar net giriş oldu. Türkiye geçen sene yurt dışından yüksek faizle 10 milyar dolar borçlandı. Ama faizler düşüyor. DDM'deki azalmayı izlerseniz rezerv artışı ile birlikte düşünürseniz 60 milyar dolarlık rezerv artışı var. Programın güven boyutu çok iyi çalıştı. Bankaların roll-over rasyosu yüzde 138'lere çıktı. Reel sektörde ise roll-over rasyosu yüzde 123 oldu. Geçen bir bankamız çok uzun vadeli sermaye benzeri kaynak bulabildi. Bunların hepsi programa yönelik güveni gösteriyor.'' dedi.

'MART AYINDAN İTİBAREN ENFLASYON TRENDE OTURACAK'


Enflasyonun trend programla uyumlu bir şekilde olduğunu Ocak ayında ise enflasyonun bir miktar yüksek çıktığını belirten Bakan Şimşek,
''Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var. Biz geldiğimizde kuru serbest bıraktık. Geçici olarak enflasyonist etki oldu. Onun da etkisi var. Gelir politikasının etkisi var. Geçen sene deprem oldu. İnşaat malzemelerinde geçen yaz ciddi artış oldu. Bu sene böyle bir artış olmayacak. Para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme görmeyecek. Deprem etkisi çıkacak.'' diye konuştu.

Para politikasının Merkez Bankası'nın uhdesinde olduğunun da altını çizen Bakan Şimşek, ''Maliye politikası tarafında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.'' dedi.

EK VERGİ İDDİALARI GERÇEK DIŞI: KDV'DE ARTIŞ OLMAYACAK, MTV'DE DÜZENLEME YOK


Ek vergi konusunda ortaya atılan iddiaların ise gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Şimşek
, ''Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak. Piyasalarda güvensizliği artırmak, seçime yönelik bir sürü iddia ortaya konuyor. İddiaları basın danışmanlarımıza sorabilirsiniz. Bunların niyeti kötü. Kayıt dışılık dışında, bazı istisnaların gözden geçirilmesi dışında özel bir çalışmamız yok. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayacağız'' dedi.

'KUR HEDEFİMİZ YOK OLMAYACAK DA'


Kur hedeflerinin olmadığını ve olmayacağını da sözlerine ekleyen Bakan Şimşek
, ''DDM'de Merkez Bankası piyasada var. Bunun dışında herhangi bir müdahalemiz yok diyorlar. Seçim sonrasına ilişkin liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Cari açık azalıyor. Dövize ihtiyacımız da azalıyor. Cari açık 30 milyar dolar civarına indiği zaman yüzde 2,5-3 oran demek. Bunun bir puanını doğrudan yatırımlarla finanse edersek rezerv birikimimiz olacak.'' dedi.


'SEÇİM SONRASI CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ OLACAK'


Geçen senenin ilk 5 ayında net portföy çıkışı olduğunu bu sene ise net giriş yaşandığını dile getiren Bakan Şimşek
, ''Dünyada dezenflasyon süreci gelişen piyasalara ilgiyi artıracaktır. Seçim sonrası Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak. Uluslarası kuruluşlar bize ciddi şekilde kaynak sağlayacak. Bu sene 12.7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz. Geçen sene 8.8 milyar dolar proje kredisi gelmiş.'' dedi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ İÇİN TARİH VERDİ


Politika faizinin yıllığının yüzde 56'lara denk geldiğine de vurgu yapan Bakan Şimşek, ''Mevduat faizi 50'ler seviyesinde. TL'yi destekleyen bir politika seti var.'' dedi.


Bakan Şimşek Haziran 2024'te Türkiye'nin gri listeden çıkacağını, Nisan ve mayıs ayında denetim için heyet gönderileceğini açıkladı.









#Mehmet Şimşek
#Enflasyon
#Program
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#Kur
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