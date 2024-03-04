Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar: 'Piyasaları tedirgin edecek adım atmayacağız' deyip gri listeden çıkış için tarih verdi

Enflasyonun trend programla uyumlu bir şekilde olduğunu Ocak ayında ise enflasyonun bir miktar yüksek çıktığını belirten Bakan Şimşek,

''Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var. Biz geldiğimizde kuru serbest bıraktık. Geçici olarak enflasyonist etki oldu. Onun da etkisi var. Gelir politikasının etkisi var. Geçen sene deprem oldu. İnşaat malzemelerinde geçen yaz ciddi artış oldu. Bu sene böyle bir artış olmayacak. Para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme görmeyecek. Deprem etkisi çıkacak.'' diye konuştu.