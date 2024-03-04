Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar: 'Piyasaları tedirgin edecek adım atmayacağız' deyip gri listeden çıkış için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk TV ve Bloomberg HT' ortak yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.
Uygulamaya koydukları ekonomi programının üç hedefi olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, ''Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.'' dedi.
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GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ İÇİN TARİH VERDİ
Politika faizinin yıllığının yüzde 56'lara denk geldiğine de vurgu yapan Bakan Şimşek, ''Mevduat faizi 50'ler seviyesinde. TL'yi destekleyen bir politika seti var.'' dedi.
Bakan Şimşek Haziran 2024'te Türkiye'nin gri listeden çıkacağını, Nisan ve mayıs ayında denetim için heyet gönderileceğini açıkladı.