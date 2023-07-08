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Ekonomi

Bakan Tunç: Seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi.

15:18 . 8/07/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tunç, şöyle dedi:
"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102'nci maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir. Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır."  
Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?
Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?

Memur ve emekli temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 Aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 olduğu duyuruldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olunacak. Peki seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, avukat, hemşire, polis, öğretmen, kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

#Yılmaz Tunç
#Seyyanen zam
#Savcı
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