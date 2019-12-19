Bakan Turhan: Kanal İstanbul’un tüm hazırlıkları bitmek üzere yakında kazmayı vuracağız

Ankara’da bir otelde düzenlenen ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin inşaat sektörü olduğunu belirterek, “Ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden biri hiç şüphesiz inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü, kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir.

DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü beslemektedir. Bu nedenle doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlayan inşaat sektörü, ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Etrafa baktıklarında, Türkiye’nin kalkındığını, geliştiğini, güzelleştiğini hep birlikte fark ettiklerini ifade eden Bakan Turhan, “Binlerce kilometre uzayan yolları, açılan tünelleri, yükselen köprüleri, binaları, limanları, demiryollarını, sosyal yaşam alanlarını görüyoruz. Tüm bunlar Türkiye’nin çehresini değiştiren birer abide olarak can buldular. Bunlarda sizin emeğiniz var. Bu ülkeye eser kazandırıyorsunuz, iz bırakıyorsunuz. Tüm bu hizmetler, milletimizin gururlanmasına ve kendine olan özgüveninin artmasına vesile oluyor. Bu yüzden sadece bir bina, köprü, yol ya da tünel değil, bu aziz milletin umutlarını ve istikbalini inşa ettiğimizi unutmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 2020 Haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak”

2020 yılında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak istediklerinden bahseden Bakan Turhan, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında haberleşme alanını ihmal ederseniz yapılan yatırımların çok da anlamı kalmıyor. Çünkü sanayi alanında da günlük yaşamda da her şey iletişim imkanları üzerinden sonuca gidiyor. Biz de bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki politikalarımızla, vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini arttırmayı temel öncelik olarak ele aldık. Ortaya koyduğumuz projelerimizle, ülkemizin haberleşme alanındaki seviyesini dünya ülkeleri içerisinde üst sıralara taşıdık. Yaptıklarımız meydanda, genişbant abone sayısı 77 milyonu aştı. Fiber abone sayımız 3 milyonu geçti. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında genişbant internet erişimini sağlamayı ve fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Fiber hat uzunluğu 370 bin kilometreyi aştı. e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 45 milyona yaklaştı. Mobil abone sayısı 82 milyonu aştı. Ülkemizde internet kullanım oranını 2023 yılında yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi için özellikle kritik altyapılarla ilgili üretim çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2020 Haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak” değerlendirmesinde bulundu.

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