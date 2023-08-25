Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı nasıl olacak?

Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'da olası bir deprem için Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Uraloğlu, "İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını yeniledik. FSM'de devam ediyoruz. Askı hatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, İstanbul'da tahliye planları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, "Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un aort damarı gibi. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlayacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var." dedi.

"Yeni bir terminal binası yapıyoruz"

Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin 2 bin 600 metre civarında, 45 metre genişliğinde olduğunu belirten Uraloğlu, pistin ihtiyacı karşıladığını, ancak terminal binasının yeterli olmadığını söyledi. Uraloğlu, söz konusu havalimanının günde maksimum 22 bin yolcuya ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Günlük 149-150 civarında uçağa ev sahipliği yapabilecek bir havalimanı. Orada yeni bir havalimanı projesini yaptık. Ve bulunduğu yerin hemen kuzeyine doğru deniz üzerine yapmayı planlıyoruz. Malum Karadeniz'de yer darlığı var. Onu yatırım programına da aldık. 3-5 yılda bitebilecek bir iş değil. Dolayısıyla biz onun ihalesini yapmaksızın mevcut havalimanının iyileştirilmesiyle ilgili küçük bir ihale yaptık. İç hatlara 3 köprü ilave ediyoruz. Ayrıca yeni bir terminal binası yapıyoruz. Dış hatlar gidiş ve gelişe ayırıyoruz. Bir de CIP binası yapacağız oraya. Yapacağımız hizmet Trabzon Havaalanı'nı yaklaşık bir 10 yıl rahatlatacaktır."

Bakü-Tiflis-Kars hattı komple yenileniyor

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde Çin ziyareti olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Çinlilerin Konya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında işlerin ortak yapılması konusunda ilgileri var. Yapılmış olan ihaleler var. Dolayısıyla bunların bu süreçte hayata geçeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Bundan sonra daha fazla işbirliği içerisinde yürüyeceğiz Kuşak Yolu'yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Her ülke gerek kendi ülkesinden geçsin, gerekse de geçecek güzergahta kendilerinin dahli olsun istiyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor. Şu an kapalı olmasının sebebi tamamen yenileniyor olması."

'1200 kilometrelik bir hat da üçüncü alternatif olacak'

Azerbaycan'dan gelerek Ermenistan'ın İran sınırına yakın Zengezur Koridoru'ndan geçen ve Kars'a ulaşan bir alternatif koridor da inşa ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Şu anda Azerbaycan tarafı Zengezur'a kadar gelmek üzere. Dilucu, Iğdır ve Kars'ı da biz yapacağız ve bu sene onu bitirmiş olacağız. Bu ciddi bir alternatif olacak. Kalkınma yolu dediğimiz Irak'ın Fav Limanı'ndan Habur'a çıkacak olan 1200 kilometrelik bir hat da üçüncü alternatif olacak." dedi. Uraloğlu, "Yap-İşlet-Devret (YİD)" modelinin demir yolunda olmadığını, hava yolu ve daha çok kara yollarında uygulandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

'YİD'i biz icat etmedik'

"Zaten milli bütçemize aldıklarımız belli, yapıyoruz. Diğer taraftan kredili yaptığımız işler var, mesela otoyolları dış krediyle yaptık, YİD değildir. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollar dış kredilidir. Sonrasında YİD diye İngilizlerin icat ettiği ve Fransızların yoğun kullandığı, bizim de biraz Türkiye'ye uyarladığımız bir sistemdir. Bunu biz icat etmedik. Biz YİD modeliyle yaptığımız zaman, hangi araç garantisini ve hangi geçiş ücretini verirsek, buraya kredi bulunabilir. Esasında gerçekten geçecek olan araçtan ziyade, orada elbette bir trafik projeksiyonumuz var. Hangi aracın hangi yıllarda geçeceğini hesaplıyoruz. Vatandaşın kullanabileceği bir ücret de tespit etmeye çalışıyoruz."

Osmangazi Köprüsü'nde trafik öngörülerinin üzerine çıktıklarına da işaret eden Uraloğlu, şu an için köprüyü kullanan araç sayının ortalama 70 binlerde olduğunu, daha çok insanın kullanımı için ücrette zam yapılmadığını belirtti.



