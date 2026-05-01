Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hattı ile Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilerleyen zamanda tren hattıyla Irak'ın Basra Limanı'na kadar gidilmiş olunacağını aktararak, "Sultan Abdülhamid Hicaz Demiryolu'nu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’a kadar gideceğiz" dedi.
Çeşitli ziyaretler ve Karaman Çevre Yolu 1. kısım açılışı için kente gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti.
Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karaman’a 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 19 kilometre olan bölünmüş yolu 175 kilometreye çıkardıklarını söyledi.
Bölünmüş yollar, otoyollar ve hızlı tren altyapısıyla birçok çalışma yaptıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
Türkiye’nin tüm İslam coğrafyasında ve mazlumların olduğu her yere yardım eli uzattığını anlatan Uraloğlu, Türkiye’nin kendi milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğuna dikkati çekti.
"Hizmet yapmak bizim görevimiz"
Bugün Karaman Çevre Yolu’nun 1. etabını hizmete açacaklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, Suriye'de yaşananların bu sürecin kıymetini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.
Cumhur İttifakı'yla çok güçlü bir birlikteliklerinin olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: