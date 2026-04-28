Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Uraloğlu: Dijital biletle 3 bin ağacın kesilmesi önlendi

DHA
Sonraki haber
Türk mühendisler tarafından geliştirilen platform ile vatandaşlar biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ile yolcu taşımacılığı kapsamındaki dijitalleşme çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, dijitalleşmenin, çağın gereklilikleri doğrultusunda demir yolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile hem bilet alma süreçlerini kolaylaştırdıklarını hem de doğanın korunmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu,
"YTP, biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak; dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesini önledik"
ifadelerini kullandı.

'BİLET KESİM SÜRESİ 15 SANİYEYE KADAR DÜŞTÜ'

Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen platform ile vatandaşların biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğini belirterek,
"Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında 'Kamudan Vatandaşa Hizmetler' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü”
dedi.

'İŞLEMLER HIZLI VE SORUNSUZ HALE GELDİ'

Uraloğlu, artık trenlerde yolcu kabul işlemlerini QR kod veya kimlik kartı ile saniyeler içinde gerçekleştirildiğini kaydederek,
"Bu sayede yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileşti, işlemler daha hızlı ve sorunsuz hale geldi. 2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti"
ifadelerini kullandı.

#dijital bilet
#YHT
#bilet
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
