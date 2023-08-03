Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde yolcu sayısı 483 bine ulaştı

Bakan Uraloğlu'nun denizcilik alanındaki verilere ilişkin açıklaması şu şekilde: "Denizcilik sektörümüzün 2022 yılında cirosu 531 milyar 238 milyon olup gayrisafi milli hasıladaki oranı yüzde 41'dir. Türk sahipli gemi adedi 1765 olup bunun 1352 adedi yabancı bayraklıdır. Limanlarımızdan elleçlenen yük miktarı 543 milyon tona ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle yavaşlayan Kruvaziyer turizmi yeniden canlanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayı 2022 yılına göre yolcu sayısı 2 kat artarak 483 bine ulaşmıştır. Türk sahipli deniz filo büyüklüğümüz 420'ye ulaşmıştır. 2002'den bu yana yaklaşık 4.4 artırarak 39,1 milyon tona yükselttik. 2023'te 14. sırada yer aldık dünya sıralamasında. Ülkemiz dış ticaretinin yüzde 85 'inin yürütüldüğü limanlarımız ekonomimiz açısından büyük öneme sahiptir.