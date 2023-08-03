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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde yolcu sayısı 483 bine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi sonrası düşüş gösteren kruvaziyer turizminin 2023 yılı ilk 6 ayı 2022 yılına göre yolcu sayısı 2 kat artarak 483 bine ulaştığını açıkladı. Türk sahipli deniz filo büyüklüğünde 420'ye ulaşıldığını söyleyen Uraloğlu, "2002'den bu yana yaklaşık 4.4 artırarak 39,1 milyon tona yükselttik. 2023'te 14. sırada yer aldık dünya sıralamasında." dedi.

15:37 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Bakan Uraloğlu, pandemi sonrası düşüş gösteren kruvaziyer turizminin 2023 yılı ilk 6 ayı 2022 yılına göre yolcu sayısı 2 kat arttığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, pandemi sonrası düşüş gösteren kruvaziyer turizminin 2023 yılı ilk 6 ayı 2022 yılına göre yolcu sayısı 2 kat arttığını söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun denizcilik alanındaki verilere ilişkin açıklaması şu şekilde: "Denizcilik sektörümüzün 2022 yılında cirosu 531 milyar 238 milyon olup gayrisafi milli hasıladaki oranı yüzde 41'dir. Türk sahipli gemi adedi 1765 olup bunun 1352 adedi yabancı bayraklıdır. Limanlarımızdan elleçlenen yük miktarı 543 milyon tona ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle yavaşlayan Kruvaziyer turizmi yeniden canlanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayı 2022 yılına göre yolcu sayısı 2 kat artarak 483 bine ulaşmıştır. Türk sahipli deniz filo büyüklüğümüz 420'ye ulaşmıştır. 2002'den bu yana yaklaşık 4.4 artırarak 39,1 milyon tona yükselttik. 2023'te 14. sırada yer aldık dünya sıralamasında. Ülkemiz dış ticaretinin yüzde 85 'inin yürütüldüğü limanlarımız ekonomimiz açısından büyük öneme sahiptir.

'Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yerli ve milli üretim öncelikli politikamızdır'

2000 yılında 149 olan Liman tesisi sayımız 217'ye ulaştı. Tersane sayımız 84'e çıkmıştır. Deniz yolu tahıl koridoru ile 1004 gemi Ukrayna limanlarından 32,8 milyon ton tahıl taşıdı. Ülkemiz önde gelen yat imalatçısı ülkelerinden biridir. Proje adedi bakımından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Tersanelerin kira süreleri 49 yıl daha uzatılarak yatırım yapılma kabiliyeti sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yerli ve milli üretim öncelikli politikamızdır. Yüzde 20 seviyelerinden yüzde 50 seviyelerine ulaştı yerlilik seviyemiz. Hibrit ve otonom gemileri yakından takip ediyoruz."

#Abdulkadir Uraloğlu
#Kruvaziyer turizmi
#Türkiye Yüzyılı
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