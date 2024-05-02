Bakan Uraloğlu: Otoyollarda Serbest Geçiş Sistemi yaygınlaştırılacak

"Otoyol ve köprülerde 1999 yılında ilk olarak OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) uygulanmaya başlandı. Daha sonra ise sürücülerin yanlarında taşıyabilecekleri elektronik kartlar ve ödem elektronik kartlarla ödeme yapılmasını sağlayan 'Kartlı Geçiş Sistemi' dediğimiz KGS sistemi devreye alındı. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren ise KGS tamamen kaldırılarak HGS yani; Hızlı Geçiş Sistemi uygulaması başladı. Hep daha iyi olan sisteme geçiş yaptık. Artık hepimizin en kıymetlisi zaman; yani hiçbirimiz bir yerde beklemek istemiyoruz. Onun için de biz Serbest Geçiş Sistemi'ni hayata geçirdik. Artık büyük şehirlerde uygulamaya koyduğumuz Serbest Geçiş Sistemi'ni yakında ülke genelinde de inşallah yaygınlaştıracağız. Bakanlığımız tarafından ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonunun sağlanması adına bir çerçeve sunan ulusal AUS mimarisi geliştirme çalışmalarımızı tamamladığımızı sizlere bu vesileyle bildirmek istiyorum. Ülkemizin ulusal AUS mimarisi oluşturma sürecinde dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçlarını ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda AUS mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmaları ile ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı bir ulusal AUS platformunu da yakında kamuoyunun hizmetine sunacağız. Söz konusu platformda AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak. Bu çalışmalarla ülkemizde AUS uygulamalarının yaygınlaştırılmasında kullanılacak standartları ve haberleşme çözümlerini belirledik. Mevcut haberleşme yapılarının coğrafi koşullar nedeniyle uygun olmadığı durumlarda AUS sistemlerinin uydu üzerinden birbiriyle haberleşmesini sağladık"