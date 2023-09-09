Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti: Türkiye hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nda yıl sonunda yolcu sayısının 4 milyona ulaşacağını öngördüklerini belirterek yeni bir müjde verdi. Bakan Uraloğlu, “Trabzonumuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Şu anda yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.