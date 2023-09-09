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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti: Türkiye hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu. Uraloğlu paylaşımında "Türkiye Hızlanıyor" etiketini kullandı.

Büşra Soyal
19:29 . 9/09/2023 السبت
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bayraktar ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bayraktar ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında,
"Türkiye Hızlanıyor
" etiketini kullanan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle çıktıkları yolda, başta Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerini, ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'yı, ülkenin ilk uçan arabası Cezeri'yi, Akıncı’yı ve nice projeleri geliştiren Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı ziyaret ettik. Kendilerine ve değerli ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."



#Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi
#Selçuk Bayraktar
#Abdulkadir Uraloğlu
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