Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesinin detaylarını paylaştı: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Müjdeleri ve vaadleri peş peşe sıralayan Erdoğan, ulaşımla ilgili projeleri de duyurdu. İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirten Erdoğan, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. " dedi.