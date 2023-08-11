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Ekonomi

Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesinin detaylarını paylaştı: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren müjdesi verdi. Projenin talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenle Ankara-İstanbul arasının 80 dakikaya düşeceğini belirtti.

21:13 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul'un Süper Hızlı Tren ile 80 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul'un Süper Hızlı Tren ile 80 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek 'süper hızlı tren' projesini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi veren Uraloğlu, bir müjdeyi Ankara-İstanbul güzergahı için verdi.



Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ile yaklaşık beş saat süren Ankara-İstanbul güzergahı için yeni 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu.

"Ankara-İstanbul 80 dakikaya inecek"

Projenin talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyleyen Uraloğlu, proje çalışmalarının, güzergah tespiti çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Daha Bismillah dediğimiz aşamasındayız." dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Ankara-İstanbul arasına yeni bir hattın inşa edileceğini ve iki istasyonun olacağını söyledi. Yeni projede saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenin görev alacağını da belirten Uraloğlu, böylelikle Ankara-İstanbul arasının 80 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu projede çalışmaların 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağının notunu da paylaştı.



#Süper Hızlı Tren
#Ankara-İstanbul
#Yolculuk Süresi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
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