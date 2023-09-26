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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru açıklaması: Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahcivan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduk. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur Koridoru'ydu. Zengezur Koridoru sadece Nahcivan’ın Azerbaycan’la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir" dedi.

11:02 . 26/09/2023 Salı
DHA

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#Abdulkadir Uraloğlu
#Azerbaycan
#Türk Devletleri
#Nahcivan
19 dakika önce
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