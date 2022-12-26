Bakan Varank: 2023 yılında özel sektöre destek 10 milyar lirayı geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşverenlerimizin yüklerini azaltacak tedbirler almaya devam edeceğiz. bu sene özel sektörümüze 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak.

28 ile 32 yeni OSB kuruluyor

28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 yeni OSB kurmanın çalışmalarını yapıyoruz.

OSB’lerin ve endüstri bölgelerinin, eko-endüstriyel parklara dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. İşte bu ihtiyaçtan hareketle Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni kuruyoruz.

Bu sistemle birlikte ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan, 4 ana başlıkta performans göstergeleri ve ön kriterler belirledik. Başvuruları 2023 yılının ilk çeyreğinde almaya başlayacağız.

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