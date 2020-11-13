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Ekonomi Bakan Varank duyurdu Avrupada üretimini en fazla artıran ülke olduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank duyurdu: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi
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Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi

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