Bakan Varank duyurdu: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı.



Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu.



Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk. pic.twitter.com/DKJMuqphaI REKLAM November 13, 2020

EKONOMİ Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi

EKONOMİ Sanayi üretim endeksi yüzde 10,4 arttı