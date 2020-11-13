Bakan Varank duyurdu: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.
Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı.
Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu.
Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk. pic.twitter.com/DKJMuqphaI
Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı.