Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor.
OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor.
Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor.
Ayrıntılar geliyor...