Ekonomi Bakan Varank müjdeli haberi duyurdu Çanakkalede 80 ila 100 milyar dolarlık altın madeni var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank müjdeli haberi duyurdu: Çanakkale'de 80 ila 100 milyar dolarlık altın madeni var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirterek, "Altın ve gümüş madenciliği Türkiye ekonomisi açısından elzem. Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Varank müjdeli haberi duyurdu: Çanakkalede 80 ila 100 milyar dolarlık altın madeni var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Çanakkale-Lapseki'de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasına ait madeni ziyaret etti.

Varank'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. Ziyarette, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve TÜMAD Madencilik AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu.

İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı.

109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak
EKONOMİ
109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

  • "Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz."

"Dünyadaki 800 işletmeden biri"

Altın madenciliğinin stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Varank, "Şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAD Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 altın madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki'de. Kanada'da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz." bilgisini verdi.

Varank, altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye ekonomisi açısından elzem olduğunu vurgulayarak, "Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor. Maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80-90 Lapseki'de, Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme." ifadelerini kullandı.

"Önünün açılması gerekiyor"

Madenler konusunda zaman zaman farklı tartışmalar olduğuna işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonuyla ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyunu yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."

Varank, altın madenciliğinde makine ekipmanları konusunun da önemli olduğunu, şirketin kullandığı ekipmanların çoğunun yerli olduğunu belirtti.

Bu alandaki sanayinin de geliştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

  • "Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, böyle bir katma değeri ülkemize kazandırdıkları için. Bu madenleri biz buradan çıkarmamış olsaydık Türkiye'de satılan altını ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. Biz ülkemizdeki 42 tonluk üretimi artırmak istiyoruz. Firmalarımızın önünü açacak işlere de önayak olmaya devam edeceğiz."

Yüzde 17'si TÜMAD üretimi

Balıkesir-İvrindi ve Çanakkale-Lapseki'de altın ve gümüş madeni bulunan TÜMAD Madencilik AŞ, bugüne kadar 18,2 ton altın ve 31,1 ton gümüş çıkardı. 2021'de Türkiye'de üretilen 39 ton altının 6,8 tonu yani yüzde 17'si TÜMAD tarafından üretildi.

Yerel satın alma ve yerel istihdam politikası yürüten TÜMAD, işletmelerinin tamamında Türk mühendis ve işçilerle çalışıyor. Çalışanların yüzde 70'i yerel halktan seçiliyor. Toplam 2 bin personeli bulunan TÜMAD'ın 800 çalışanı Lapseki'de istihdam ediliyor.

TÜMAD madenlerindeki tüm faaliyetler, çevreci bir anlayışla yürütülüyor. Madenlerde kuru atık depolama, filtre pres ile susuzlaştırma ve tamamen geçirimsiz kuru atık depolama alanıyla üretim yapılıyor.

TÜMAD Lapseki Altın ve Gümüş Madeni, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonunun gerekliliklerini "sıfır hata" ile yerine getirerek sertifikalandırılan ilk Türk maden işletmesi özelliğini taşıyor.

Altın fışkırıyor: Türkiye'de yeni kaynak tespiti an meselesi
FOTOĞRAF 11
Title
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş’ın sahibi olduğu maden bölgesinde 3.5 milyon Ons başka bir deyişle 109 ton altın kaynağı keşfedildi.
Title
Yaklaşık 6.3 milyar dolar değere sahip olan altın rezervine ilişkin Gübretaş çalışmalarına son sürat devam ederken madene ilişkin yeni yatırım kararları da gelmeye başladı.
Title
Bu yıl makine ve teçhizatlarla birlikte maden sahasının uygun hale getirilmesiyle üretimin başlaması da bekleniyor.
Title
SAHA GENİŞLETİLİYOR<br>Maden sahasının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre, Gübretaş bunun için çevredeki madenleri de satın almaya başladı.
Title
Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamada Bilecik ili sınırları içinde bulunan Kavak Madencilik'e ait 200709861 numaralı sahanın yüzde 80 hissesinin 1.8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınmasına yönelik olarak Kavak Madencilik'in yüzde 80 hissesine sahip olan Teck Anadolu Madencilik'ten hisselerin alınması için dün sözleşme imzalandı.
Title
30 KİLOMETRE BATISINDA<br>Kavak Madencilik'e ait olan ruhsat sahası Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor. Bu bölge hali hazırlar ileri arama geliştirme safhasında bulunduğu için Gübretaş alanda yeni maden kaynaklarının bulunmasını hedefliyor.
Title
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLAMIŞTI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, volframit, altın ve gümüş işletme sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili olarak kararı Resmi Gazete'de yayımlamıştı.
Title
Karar çerçevesinde volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Title
GÜBRETAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:<br>Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme imzalanmasını takiben Hisse devrine yönelik yasal işlemler yerine getirilecektir.
Title
Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır.
Title
Kavak Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.
Altın fışkırıyor: Türkiye'de yeni kaynak tespiti an meselesi
Türkiye'nin en büyük Altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için Gübretaş harekete geçti. Altın madeni sahasının 30 kilometre batısında başka bir maden 1.8 milyon dolara satın alınarak yeni maden kaynaklarının tespiti hedefleniyor.


Trafik cezası iptal edildi

Trafik cezası iptal edildi

​Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar.
Bir ilimizden müjdeli haber

Bir ilimizden müjdeli haber

80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

​Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması.

Rengi ve tadı ile dikkat çekiyor.

ABD ve Fransa'nın oyunu ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.