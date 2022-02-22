Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke

FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası FIA-ETCR’nin 2. ayağı bu sene 20-22 Mayıs’ta Türkiye’de başlayacak. Yarış öncesi organizasyona ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu Belediyesi, lansman toplantısı düzenledi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor bakan yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory katıldı. Toplantıda konuşan Hamza Yerlikaya organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye’de ilk defa yapılacak olan yarışmanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

FOTOĞRAF 11 TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor. Boya binasının yüzde 88'i tamamlanırken, boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. Binaya, 19 bin 416 metre elektrik kablosu, 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin ise yüzde 76'sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının da yerleştirilmeye başladığı binada, 8 bin 393 metre elektrik kablosu, 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.<br><br> Montaj binasında ise çalışmaların yüzde 79'u tamamlanırken, üretim hattı robotlarının da yerleştirilmesine başlandı. Bu kapsamda 12 bin 832 metre elektrik kablosu, 27 bin 386 metre boru hattı döşendi. TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Robotlar yerini alıyor TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı. BiP'te paylaş

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"21. YÜZYIL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YILI OLACAK"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışın ülkenin tanıtımı için önemine değindi.

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Türkiye’nin otomotiv sektöründe Avrupa’nın önemli ülkelerinden biri olduğunu, TOGG ile birlikte elektrikli araçlara olan ilginin de arttığını ifade eden Varank, bunun devamının da geleceğini belirtti. Varank, "Motor sporlarının yükselen değeri, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın bu seneki ikinci ayağı 21-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek. Bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de bir yarış sever olarak oldukça heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak, hatta TOGG sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik ilgi giderek artıyor. FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın şimdiden ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 21. yüzyıl elektrikli araçların yüzyılı olacak. Elektrikli araçlar aslında mobilite sektöründe topyekûn bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Şarj altyapıları, batarya teknolojileri gelişiyor, araç aksamlarında elektroniğin payı her geçen gün artıyor. Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu. Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık. İşte dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Türkiye’nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz" dedi.

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EKONOMİ Yerli otomobil TOGG'dan 32 iş ilanı

"İSTANBUL’UN TANITIMINDA POZİTİF BİR ROL OYNAYACAK"



Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: