Bakan Varank: Yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde birilerinin karnı doyacak

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, BİFAŞ Organizasyonuyla bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin yatak kompanentleri ve teknolojilerinin yer aldığı IBIA EXPO 2022'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Mustafa Varank'a, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de eşlik etti. Protokol konuşmasının ardından Bakan Varank fuarı gezdi. Varank, daha sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Jewelry Show açılışını da yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Avrupa'da resesyonun konuşulduğu, Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde böyle fuarlarla cıvıl cıvıl ortamı yakalamaktan biz gerçekten çok memnunuz. Fuarlar konusunda bir öneride bulunmak istiyorum; artık her şeyin dijital ikizinin olduğu bir çağda yaşıyoruz.

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Fuarların da dijital ikizinin bu dönemde yapılması gerektiğine ben inanıyorum. Türkiye gaza bastı dediğimizde, birileri rahatsız oluyor, bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yalnızca 3 bin dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 3 katına çıktı. Biz 12 bin doları gördük. Şu anda 9 bin dolar civarında. 'Duble yollar yaptık, köprüler yaptık, ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik' diyoruz. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz? Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YATAK SEKTÖRÜNÜ DOMİNE ETMESİ İŞTEN BİLE DEĞİL"

Mustafa Varank "Mobilya sektöründe de müthiş bir ivme yakaladık. 2002 yılında 290 milyon dolar olan ihracat bugün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi teknolojilerini domine etmesi işten bile değil. Kahve makinesinden, süpürgelere kadar her ürün akıllı olmaya başladı. Yapay zekayı, dijital teknolojileri, yataklara da entegre etmek ya da başka yeniliklere de imza atmak sektörün geleceği açısından önemli ve değerli" diye konuştu.

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EKONOMİ Bakan Varank: TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz

FOTOĞRAF 11 Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Ekol 42’nin iş birliği sonucunda Türkiye’de 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okulları açıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akran öğrenmesi yöntemiyle yazılım öğreten 42 İstanbul’u ziyaret etti.



Bilgisayar başında kod yazan gençler, karşılarında Bakan Varank’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençlerle sohbet eden onların okul ve yazılımcılıkla ilgili görüşlerini dinleyen Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



\"3 senede mezun oluyorlar\"

\"Burası, katılımcı arkadaşlarımıza hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje modeliyle yazılım öğreten bir okul. Buradaki programları takip ederek birbirlerine yardımcı olarak bir yazılımcı olarak yetişiyorlar. Ortalama üç senede hiçbir yazılım bilgisi olmadan daha önce bu işlerin eğitimini almamış insanlar buradan mezun olabiliyorlar. Biz bu okulları ülkemize geçen sene kazandırdık. 42 Kocaeli ve 42 İstanbul’da bu işe merakı olan özellikle gençlerimizi bir sınava tabi tutuyoruz. Genç arkadaşlarımızın algoritma çözme kabiliyetleri var mı, matematiksel düşünme kabiliyetleri var mı sadece ona bakıyoruz. 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı her arkadaşımız bu okullara başvurabiliyorlar. Bugün genç arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Daha önce tatlı ısmarlama sözü vermiştim. Onu yerine getirmiş oldum. Kendileriyle sohbet ettik. 42 okulları yenilikçi bir öğrenme metodu. Mezunları başarılı şekilde yazılım öğreniyorlar. Mezunlarının yüzde 90’lar seviyesinde iş bulduğunu daha önceki tecrübelerden görebiliyoruz. Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye’deki yazılımcı kapasitesini artırmak istiyoruz. 42 okulları da şimdiye kadar yüzümüzü ağartan bir çalışma oldu. Bu okulların en büyük özelliği hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje temelli bir şekilde yazılımı öğretmesi. Burada öğrenciler hem bu oyunlaştırılmış metotla projeleri yaparak yazılım öğreniyorlar. Aynı zamanda hoca olmadan kendi kendilerine bu işi öğreterek bir araya gelerek problem çözerek yazılım öğreniyorlar. Gerçekten inovatif bir metot. Bu okulları gençlerimizin önünü açmak için tasarladık. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Burada paydaşlarımız da var. Bu programı, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile birlikte geliştirdik. Platformun büyük yazılımcı firma ortakları var. Global markalar bu işin ortağı. Oradaki firmalar da bu öğrencilerimizi birinci yıldan itibaren stajyer olarak bünyelerine katıyorlar. Şirketlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını da bu şekilde sağlamış oluyoruz.\"



Bakan Varank, ziyaretin sonunda gençlere İtalyan tatlısı tiramisu ikram etti. Vadi İstanbul’da restoranı olan ünlü şef Danilo Zanna’nın özel tarifiyle yapılan tiramisuyu yaklaşık 150 gence servis eden Bakan Varank, Danilo Şef ile de görüntülü görüştü.



Bakan Varank, “Tiramisuları ben ısmarladım. Yemekler de senden şefim.” derken Danilo Şef de “Hepsini ağırlayacağım, benim misafirim olsunlar.” karşılığını verdi.



Bakan Varank’ın ziyaretinin ardından Danilo Şef, 42 İstanbul öğrencileri ve mezunlarına Vadi İstanbul’da bulunan restoranında kahvaltı verdi.



Danilo Şef, Türkiye’nin en zeki ve en başarılı gençlerini ağırladıklarını ifade ederken Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya da ev sahipliği için Danilo Şef’e teşekkür etti. Danilo Şef, kahvaltı sırasında Bakan Varank’ı görüntülü aradı.



Bakan Varank, gösterdiği ilgi nedeniyle Danilo Şef’e teşekkürlerini ileterek “Türkiye’de yüksek teknolojiye verdiğin desteği hiç unutmayacağız.” esprisini yaptı.



Danilo Şef de “Estağfurullah seve seve ama maşallah ne kadar çok yemek yiyorlar.” karşılığını verdi.



Daha sonra ikili arasında şu diyalog gerçekleşti:



Bakan Varank: Onlar alınteri değil akıl teri akıtıyorlar. Akıl teri daha çok enerji gerektiriyor.



Danilo Şef: Hepsi çok sempatik güzel, akıllı ama birkaç tane …



Bakan Varank: Yazılım işini beceremeyenleri yarışmaya götür, orada yemek yapsınlar.



Danilo Şef: Birkaç tane Masterchef için seçeceğiz.



Danilo Şef: Sayın Bakanım teşekkür ederim gençlerle tanışma fırsatı bulduğum için.



Bakan Varank: Bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Diğer şeflere söyle onlar da bir gün ağırlasın.



Danilo Şef: Hemen, hemen. Top bende. Mustafa Varank'tan öğrencilere sürpriz ziyaret: Danilo şefle de görüntülü görüştü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vadi İstanbul'da bulunan 42 İstanbul'da yazılım öğrenen gençleri ziyaret etti. Varank, gençlere MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna'nın özel tarifi ile yapılan tiramisu ikram etti. Vadi İstanbul'da restoranı olan ünlü şef Zanna'nın özel tarifiyle yapılan tiramisuyu yaklaşık 150 gence servis eden Bakan Varank, Danilo Şef ile de görüntülü görüştü. Bakan Varank, “Tiramisuları ben ısmarladım. Yemekler de senden şefim." derken Danilo Şef de “Hepsini ağırlayacağım, benim misafirim olsunlar." karşılığını verdi.



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