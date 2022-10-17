Bakan Varank'ın açıklamaları doğrultusunda TOGG'un fiyatı şekillendi

Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de banttan ineceğini belirttirken fiyat tartışmalarına ilişkin ise "C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak" dedi.

'ŞİRKETİN FİYAT POLİTİKASI VAR'

Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında, "Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar; ’Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız’. Başından beri söyledikleri bu" dedi

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'C-SUV İLE AYNI FİYATTA OLACAK'

Varank, "Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. ’Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

EMSALLERİNİN FİYATI

Araç piyasasında yer alan 20 marka ve model üzerinden yapılan fiyat incelemesine göre TOGG'un bugün ortalama 807 bin 540 TL'den satışa çıkması öngörülebilir. Türkiye'de yer alan TOGG'un emsallerinin fiyatları ise şu şekilde:

1. Fiat Egea Cross Fiyat: 459.900 TL

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2. Hyundai Bayon Fiyat: 472.000 TL

3. Dacia Duster Fiyat: 489.000 TL

4. Kia Stonic Fiyat: 517.000 TL

5. Opel Crossland Fiyat: 574.900 TL

6. Volkswagen T-Cross Fiyat: 612.600 TL

7. Seat Arona Fiyat: 615.000 TL

8. Citroen C3 AirCross Fiyat: 612.000 TL

9. Citroen C4 Fiyat: 623.000 TL

10. Nissan Juke Fiyat: 641.300 TL

11. Hyundai Kona Fiyat: 643.000 TL

12. Volkswagen Taigo Fiyat: 663.600 TL

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13. Ford Puma Fiyat: 713.800 TL

14. Suzuki Vitara Fiyat: 739.000 TL

15. Volkswagen Tiguan Fiyat: 984.000 TL

16. Peugeot 3008 Fiyat: 988.000 TL

17. Audi Q3 Fiyat: 1.274.560 TL

18. BMW X2 Fiyat: 1.342.800 TL

19. Mercedes-Benz GLB 200 Fiyat: 1.585.000 TL

20. Volvo XC 40 Fiyat: 1.600.349 TL