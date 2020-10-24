Bakan Varank'tan "Devlet istediği şirkete el koyabilir" iddialarına yanıt: O maddeler devlet önleyici karar alsın diye var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı köşe yazarlarının SAİK Kararnamesi'nde yer alan bir maddeden hareketle, "Devletin istediği şirkete el koyabileceği" şeklinde yaptıkları yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

EKONOMİ Bakan Varank duyurdu: Son 10 yılın rekorunu kırdık

"Devletin istediği şirkete el koyması söz konusu değil"

Yorumlarda dile getirildiği gibi devletin istediği şirkete el koyması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Varank, "O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor, Avrupa, ABD ve Çin'de olduğu gibi" dedi.

Varank sözlerine şöyle devam etti: