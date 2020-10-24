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Ekonomi Bakan Varanktan "Devlet istediği şirkete el koyabilir" iddialarına yanıt O maddeler devlet önleyici karar alsın diye var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan "Devlet istediği şirkete el koyabilir" iddialarına yanıt: O maddeler devlet önleyici karar alsın diye var

Bazı köşe yazarlarının SAİK Kararnamesi'nde yer alan bir maddeden hareketle, "Devletin istediği şirkete el koyabileceği" şeklinde yaptıkları yorumlara cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yorumlar kötü niyetli. O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında, ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı köşe yazarlarının SAİK Kararnamesi'nde yer alan bir maddeden hareketle, "Devletin istediği şirkete el koyabileceği" şeklinde yaptıkları yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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"Devletin istediği şirkete el koyması söz konusu değil"

Yorumlarda dile getirildiği gibi devletin istediği şirkete el koyması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Varank, "O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor, Avrupa, ABD ve Çin'de olduğu gibi" dedi.

Varank sözlerine şöyle devam etti:

  • "Orada yazılan şu; ülke açısından stratejik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yabancılarla ilgili bir değişiklik olacaksa devletin ihtiyaç duyması halinde buna dönük politikalar geliştirilebilmesi için bir yetki tanımı var. Bu batı ülkelerinde yapılan, ABD'de, Almanya'da bu dönem sıkça gündeme gelen bir uygulama. Biliyorsunuz yurt dışında öyle herhangi bir ülkenin gelip, ülkenizde elini kolunu sallayarak firmalarınızı satın almalarına müsaade etmiyorlar. Eğer kritik teknolojiler varsa, milli güvenliği ilgilendiren teknolojiler varsa elbette devletin orada söyleyeceği bir şey olabilir. Dolayısıyla el koyma falan, bu tabii ki garip, kötü niyetli bir yorum ve ekonominin işleyişiyle de aslı astarı yok. Ne olduğu çok açık. Bu haberler hangi mantıkla yazılıyor anlamak mümkün değil"
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