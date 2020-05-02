Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı programda yerli otomobil çalışmalarına ilişkin de konuştu.

Çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, Kovid-19 salgını sebebiyle bu konuda ileriki haftalarla ifade edilebilecek ufak tefek oynamalar olacağını söyledi.

PLANDA ÖTELEME YOK

Bakan Varank, "Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar." dedi.

YÜZDE 100 TÜRKİYE'YE AİT

TOGG'un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tesciliyle yüzde 100 Türkiye'ye ait olduğunun altını çizen Varank, "Arkadaşlarımız bunu dizayn ederken yurt dışındaki firmalarla, en iyileriyle çalıştılar ama bu, aracın yerliliğine halel getirmiyor." diye konuştu.