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Ekonomi

Bakan Yanık: 2 milyar 432 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara aktarılmaya başladığını duyurdu.

11:36 . 14/04/2023 Cuma
Diğer
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar için destek ödemesi hesaplara yatırıldı.


Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye çıkarıldığını belirterek,
“Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim”
ifadelerini kullandı.



#evde bakım maaşı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Derya Yanık
38 dakika önce
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