Ekonomi Bakan Yanık Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Yanık: Beş nakdi sosyal yardım programımız ile yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İhtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 52,6 milyon TL destek

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Asker ailelerine 25,4 milyon TL destek


Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon TL yatıracaklarını açıkladı.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 11,3 milyon TL ödeme yapılacak

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine 3,6 milyon TL destek

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

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