Bakan Yanık duyurdu: Mayıs ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

"İçerisinde bulunduğumuz Engelliler Haftası'nda bir kez daha dile getirelim ki bizler bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız önce kalplerdeki engelleri kaldırarak tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgi ortamında yaşayabildiği bir Türkiye'nin inşasıdır. Bu çerçevede engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağız."