Bakan Yumaklı: 11 bin 284 yaban hayvanını tedavi edip yaşam alanlarına bıraktık

"Dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olan Anadolu toprakları, çok sayıda yabani bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Önemli coğrafi konumu dolayısıyla ülkemiz, kuş göç yolları konusunda da kilit pozisyona sahip. Bu da ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından önemini bir kat daha artırıyor. Biz de bu zenginliğimizi ve yaban hayatımızı korumak için canla başla çalışıyoruz. DKMP Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları aralıksız yürütüyor"