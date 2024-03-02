Bakan Yumaklı: 11 bin 284 yaban hayvanını tedavi edip yaşam alanlarına bıraktık

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, '3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü' nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen yaban hayatını geliştirme faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
'Yaban hayvanı üretme istasyonları kuruyoruz'
Nesli tehlike altındaki türlerin korunup geleceğe taşınması için tür koruma eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çalışma yürüttüklerini bildiren Yumaklı, "Ülkemizde doğal ortamlarında korunan alanlar veya tür eylem planları aracılığıyla korunmakta olan yaban hayvanlarını desteklemek amacıyla bazı türler için yaban hayvanı üretme istasyonları kuruyoruz. Bu alanlarda kızıl geyik, alageyik, ceylan, Anadolu yaban koyunu, Hatay dağ ceylanı, kelaynak gibi türlerin üretimini yapıyoruz. Halihazırda toplam 12 memeli yaban hayvanı, 9 kanatlı yaban hayvanı, 3 adet de alabalık üretme istasyonumuzda bu çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.
'42 milyon alabalık 1,4 milyon keklik ve sülün doğaya atıldı'
Sulak alanların korunmasına yönelik de kış ortası, su kuşu sayımları yaptıklarını aktaran Yumaklı, 2023'te 145 alanda, 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, doğadaki büyük memeli hayvanların takibinin ise fotokapanlar ile yapıldığına işaret ederek DKMP Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde 3 binden fazla fotokapanla izleme yapıldığını anlattı.