Bakan Yumaklı: 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık ödemeleri hesaplara yatırılıyor

“Bugün de tarımsal üretimimiz için son derece önemli bir ilimiz olan Van'dayız. Bu Serhat şehrimizde son 21 yılda uyguladığımız politikalarla güçlü bir tarımsal altyapının oluşmasını sağladık. Yaklaşık 38,4 milyar liralık yatırım ve desteklerle birlikte bu altyapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında 23,5 milyar yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Kırsal kalkınma desteklerimizde devam ediyor. Ağaçlandırma anlamında da 6,6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Yaklaşık 1,1 milyon dekar alana sahip 14 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Van'da üretilen 18 üründe yine coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı. Bitkisel üretimimiz bu geçtiğimiz süre içerisinde 7 kat, süt üretimimizde yaklaşık yüzde 133 artmış oldu. Van tarımsal hasılasını 21 yılda 19 kat artmış oldu. Bu nedenle Van'a potansiyelini geliştirmek adına önümüzdeki dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim yapılması adına destekler devam edecek"