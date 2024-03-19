Bakan Yumaklı '81 il için harekete geçildi' diyerek duyurdu: 785 milyon euro hibe desteği kullandıracağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den itibaren Bakanlık olarak uyguladıkları IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verildiğini aktardı.
'2024 yılında 248 milyon euro hibe desteği'
AB ile yapılan müzakereler sonucunda, IPARD III Programı'nın finansman kaynağının 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığına dikkat çeken Yumaklı, "2024 yılında yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörülüyor. IPARD III Programı'nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarımızda toplam 450 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülkemiz ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
'Kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz'
Çağrı ve başvuru dönemleri
Yıllık takvime göre; 66 milyon euro bütçeli tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 21 Mart'ta, 80 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için haziran ayında, 90 milyon euro bütçeli tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için temmuz ayında ve 12 milyon euro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine, ekipman destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacak. Başvuru dönemleri de sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül ayları olacak.