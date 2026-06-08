Bakan Yumaklı açıkladı: 'Mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi'

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, işini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca Yumaklı, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlere ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle devam edeceklerini de ekledi.