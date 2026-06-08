Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Yumaklı açıkladı: 'Mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi'

Bakan Yumaklı açıkladı: 'Mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi'

10:378/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanlığı personeli gıdada fırsatçılık yapanlara göz açtırmadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı personeli gıdada fırsatçılık yapanlara göz açtırmadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, işini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca Yumaklı, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlere ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle devam edeceklerini de ekledi.




#i̇brahim yumaklı
#tarım ve orman bakanlığı
#gıda denetimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli'ne akan su deniz suyu mu?