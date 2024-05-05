Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi! Yeni iller eklendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin, coğrafi konumu ve biyoçeşitliliği dolayısıyla dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75'ine sahip olduğunu aktardı.
Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada ikinci sırada bulunduğuna işaret eden Yumaklı, dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90'ının da Türkiye'de gerçekleştiğini belirtti.
Yumaklı, son 22 yılda arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hizmete sunduğu Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinin üreticiler için önemli bir dijital rehber olduğunu bildirdi.
"TarımCebimde" mobil uygulamasından da ulaşılabilen Türkiye Arıcılık Haritası'nda, arıcılıkla ilgili birçok veri ve bilgi bulunduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bal üretimi arttı"
Yumaklı, ülkenin arıcılıkla ilgili bilgilerinin yer aldığı zaman zaman yeni bilgiler eklenen Türkiye Arıcılık Haritası'nın 2023 verileriyle güncellendiğini belirterek, 2023 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 9,2 milyon kovan varlığına sahip Türkiye'de yıllık bal üretiminin 115 bin ton, ortalama kovan başı verimin ise 12,5 kilogram düzeyinde bulunduğuna dikkati çekti.
Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nda güncellenen verilerden birinin de bal ormanı sayısı olduğuna işaret ederek, 2022'de 750 olan bal ormanı sayısının, 2023'te 796'ya ulaştığını, ülke genelinde 1 milyon 6 bin 183 kovan kapasitesine sahip 95 bin 283 hektarlık 796 bal ormanı bulunduğunu dile getirdi.
Haritada yer alan diğer güncellemelere ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti: