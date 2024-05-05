Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi! Yeni iller eklendi

"Yapılan güncellemeyle Türkiye Arıcılık Haritası'na yeni coğrafi işaret alan ballar ile damızlık ana arı üreten iller de eklendi. Ülkemizde coğrafi işaret alan 29 tescilli bal çeşidi bulunurken 27 bal da başvuru aşamasında tescil almayı bekliyor. Ardahan, Ankara, Çorum, Artvin, Muğla, Ordu, Ankara, İzmir, Mersin ve Düzce illerimizde de damızlık ana arı üretimi yapılıyor. Tüm bu çalışmaları, arıcılıkla uğraşan üreticilerin ülkenin sahip olduğu kapasiteyi daha yakından tanıyarak bilgi sahibi olması amacıyla yürütüyoruz. Bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde verimliliğimizi daha da ileriye taşımaya yönelik projeler geliştirmeye, desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz. 2023'te 80 bin 479 arıcımıza 473 milyon 22 bin lira destekleme ödemesinde bulunduk. Bu minvalde, güncellenen Türkiye Arıcılık Haritamızın üreticilerimiz için her yönden yol gösterici olmasını ve üretimlerine güç katmasını temenni ediyorum"