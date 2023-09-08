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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşitli branşlarda 613 geçici işçi alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplamda 613 geçici işçinin alınacağı bilgisini paylaştı. Bakan Yumaklı "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
12:57 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

"Köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun"

İstihdam edilecek branşlar şu şekilde;

  • 288 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81 bilgisayar makine teknisyeni, 81 makine teknisyeni, 80 kimya teknisyeni, 27 makine bakım onarım teknisyeni, 21 elektrik teknisyeni, 15 tarım makinaları teknisyeni, 10 inşaat teknisyeni, 5 bilgisayar teknisyeni, 2 mekaniker buhar kazanları teknisyeni ve 1 endüstriyel otomasyon teknisyeni.



#İbrahim Yumaklı
#Türkiye Şeker Fabrikaları
#İstihdam
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