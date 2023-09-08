Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşitli branşlarda 613 geçici işçi alımı yapılacak

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, kamuya yeni taşıt edinimlerinde ekonomik olması gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik tanınacak. Yeni programda taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanı genişletilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.