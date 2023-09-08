Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşitli branşlarda 613 geçici işçi alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu.
"Köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak"
"Köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadelere yer verdi;
"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun"
İstihdam edilecek branşlar şu şekilde;
- 288 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81 bilgisayar makine teknisyeni, 81 makine teknisyeni, 80 kimya teknisyeni, 27 makine bakım onarım teknisyeni, 21 elektrik teknisyeni, 15 tarım makinaları teknisyeni, 10 inşaat teknisyeni, 5 bilgisayar teknisyeni, 2 mekaniker buhar kazanları teknisyeni ve 1 endüstriyel otomasyon teknisyeni.
#İbrahim Yumaklı
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8 dakika önce