Bakan Yumaklı duyurdu: Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde denetim

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını belirtti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, bu denetimlere ek olarak 25-29 Eylül tarihlerinde 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldığını ifade etti.