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Ekonomi

Bakan Yumaklı 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada 1 milyar 557 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Seda Ekinci
15:50 . 15/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.


Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 557 milyon 77 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemelerinin 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lirası sertifikalı tohum kullanım desteği, 247 milyon 265 bin 495 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 38 milyon 775 bin 405 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 32 milyon 107 bin 111 lirası bireysel sulama sistemleri desteği ve 749 bin 309 lirası geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği olarak yapılacak.

Ödemeler, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanların hesaplarına bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanların hesaplarına ise 22 Eylül'de saat 18.00'den sonra aktarılacak.


Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor
Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, "Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirterek; "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz" ifadelerini kullandı.



#İbrahim Yumaklı
#Tarımsal destekleme ödemeleri
#Tarım ve Orman Bakanı
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