Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Deprem nedeniyle mağdur olan besicilere de destek sağladıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Depremin etkilediği illerimizdeki hayvan yetiştiricilerimize 1 milyar 382 milyon lira yem desteği verdik. Yetiştiricilerimizin yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Malatya’da 3 bin 466 ton, diğer illerimizle birlikte toplam 16 bin ton yem dağıttık. Barınakları yıkılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için Malatya’da 2 bin 807, toplamda 17 bin çadır temin ettik. Yetiştiricilerimizin besilik hayvanlarını ve ürettikleri sütleri aldık. Afet bölgesinde programlı aşıları devam ettirmek için aşı üretimi ve tedariki düzenli bir şekilde sağlandı. Kırsal alanda üreticilerin zararlarını tespit ve onlara destek olmak üzere farklı illerden 15 binden fazla personelimizi deprem bölgesinde görevlendirdik" diye konuştu.
'Büyükbaş hayvan dağıtımını Malatya'dan başlatıyoruz'
Bakan Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı yaptıklarını ve büyükbaş hayvan dağıtımına da Malatya'dan başlanacağını dile getirerek, "İnşallah bugün de depremde hayvanları telef olan yetiştiricilerimize büyükbaş hayvan dağıtımını Malatya’dan başlatıyoruz. Diğer illerimize de eş zamanlı olarak başlıyoruz. Malatya’daki yetiştiricilerimize 550, deprem bölgesine ise toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvan vereceğiz. Yetiştiricilerimiz için inşallah verimli olur. Dağıttığımız hayvanlar TİGEM’in üstün damızlık özelliklerine sahip hayvanlarıdır. 1’iniz 5 olsun, 10 olsun, 20 olsun, hayırlı bereketli olsun inşallah. Bu şehrin, bu ülkenin sizin üreteceğiniz ürünlere bugün ihtiyacı var, yarın daha çok ihtiyacı olacak" şeklinde konuştu.
'Bir bal ormanı daha kuracağız'
Malatya'da yeni bir bal ormanı daha kurulacağını anlatan Bakan Yumaklı, "Bu yılsonuna kadar Malatya’da 2 milyon fidanı toprakla buluşturacak, bir bal ormanı daha kuracağız. Bu yılsonuna kadar Malatya’da 449 aileye 60 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlamış olacağız. Malatya’da ekoturizm alanı tesis edeceğiz ve doğa turizminden daha çok pay almasını sağlayacağız. 30 bin yabani alıç ağacına aşılama yapılacak, 25 bin menengiç ağacına Antep fıstığı aşılayacağız" dedi.
'630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız'
Bakan Yumaklı, Son 21 yılda ülke genelinde AK Parti iktidarında çiftçilere 845 milyar liraya yakın destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: