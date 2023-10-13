Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak

"Bu yıl şu ana kadar 47 milyar liraya yakın tarımsal destek ödemesi yaptık. Bugün de çeşitli kalemlerde toplam 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Yıl sonuna kadar bu rakam 63,4 milyar lirayı bulacak. Önümüzdeki yıl için de bu rakamı 91,5 milyar lira olarak belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; hububat grubu için, geçen yıl başladığımız, mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde ve ayni olarak ödenmesi uygulamasına bu yıl da devam ettik. Bu kapsamda 11,2 milyar lirayı çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına geçen hafta tanımladık. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılacağız."