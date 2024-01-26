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Ekonomi

Bakan Yumaklı paylaştı: Çiftçiye 9 milyar 374 milyon lira tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 milyar 374 milyon 88 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

17:55 - 26/01/2024 Cuma
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.


Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı,
"9 milyar 374 milyon 88 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
ifadesini kullandı.


Yumaklı, 8 milyar 949 milyon 680 bin TL hububat-baklagil ve dane mısır desteği, 388 milyon 246 bin 720 TL yem bitkileri desteği, 17 milyon 47 bin 260 TL hayvan gen kaynakları desteği, 14 milyon 983 bin 605 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 2 milyon 700 bin TL düve alım desteği, 970 bin 505 TL sertifikalı tohum kullanım desteği, 459 bin 910 TL sertifikalı fidan üretim desteği olmak üzere toplam 9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, hayırlı olmasını diledi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#çiftçi
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