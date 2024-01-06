|
Ekonomi

Bakan Yumaklı paylaştı: Deprem bölgesindeki besicilerine 909 milyon TL'lik destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilerine destek olmak amacıyla 909 milyon liralık bedelsiz hayvan dağıtıldığını duyurdu.

13:13 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:14 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yapılan yardımlara ilişkin bir paylaşımda bulundu.


Deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yaralarını sarmak için hayvan dağıtımı yapıldı.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz olarak teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin..."





#Tarım ve Orman Bakanlığı
#deprem bölgesi
#hayvancılık
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2000-2008 arası SGK girişi olanlara müjde! EYT sonrası erken emeklilik geliyor: İşte kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu