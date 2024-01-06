Bakan Yumaklı paylaştı: Deprem bölgesindeki besicilerine 909 milyon TL'lik destek

Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yapılan yardımlara ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yaralarını sarmak için hayvan dağıtımı yapıldı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz olarak teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin..."
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#deprem bölgesi
#hayvancılık
32 dakika önce