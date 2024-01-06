Bakan Yumaklı paylaştı: Deprem bölgesindeki besicilerine 909 milyon TL'lik destek

"Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz olarak teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin..."