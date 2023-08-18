Bakan Yumaklı: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık"