Bakan Yumaklı: TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağladık

"2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız"