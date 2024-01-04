Bakan Yumaklı: TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağladık

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında verilen devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından verileri paylaştı.
Yumaklı,
"2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce