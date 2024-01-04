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Ekonomi

Bakan Yumaklı: TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.

12:49 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:49 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında verilen devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından verileri paylaştı.


Yumaklı,
"2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız"
ifadelerini kullandı.





#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#tarım
1 saat önce
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